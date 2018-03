PISTOLA NASCOSTA IN AUTO, UN ARRESTO A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Se ne andava in giro con una pistola calibro 8 con canna modificata, non censita sul catalogo nazionale delle armi, nascosta sotto il sedile dell'auto.

Per questo un uomo di 46 anni, Gianfranco Palmaricciotti, residente a Silvi Marina ma di fatto domiciliato a Montesilvano, e' stato arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Penne, in collaborazione con i militari dell'Arma di Montesilvano.

Gli viene contestato il reato di porto e detenzione in luogo pubblico di arma clandestina. L'uomo e' stato fermato alle porte del centro abitato di Penne, a bordo della sua Volkswagen Tiguan, e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

I carabinieri, agli ordini del capitano Massimiliano Di Pietro, hanno anche trovato e sequestrato una parrucca da donna di colore castano, nascosta in casa dell'uomo, a Montesilvano, dove e' stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Ora si punta a scoprire se avesse in zona eventuali complici e ad individuare gli obiettivi di una probabile rapina, sventata dall'arresto