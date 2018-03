FURTO DI RAME E GASOLIO: INDAGANO I CARABINIERI

CHIETI. Cinque quitali di rame, per la maggior parte recuperato da fili elettrici di autovetture rottamate, dieci catalizzatori per auto e il gasolio contenuto nei serbatoi di un carrello elevatore e di un carro attrezzi, costituiscono il bottino di un furto perpetrato, la scorsa notte, in un capannone di Torevecchia Teatina. Ad indagare sull’accaduto sono i Carabinieri della Stazione di Chieti che hanno raccolto la denuncia del titolare della ditta, un 36enne del luogo. L’uomo ha dichiarato ai militari che i ladri sono entrati nel capannone forzando il lucchetto posto a chiusura della porta carraia. Sono in corso accertamenti da parte degli uomini dell’Arma.