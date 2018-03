RUGBY. LA GRAN SASSO DOMENICA FA VISITA AL CUS ROMA

L'AQUILA. Domenica 2 dicembre torna in campo anche la Gran Sasso Rugby, dopo il turno di riposo in campionato dovuto all'impegno della nazionale. Nella settima giornata del girone 4 di serie B gli aquilani affronteranno a Roma il Cus sul campo della Capitolina su via Flaminia. Fischio di inizio ore 14.30.

Forti di cinque vittorie nelle ultime cinque gare, i ragazzi di Rotilio tenteranno di espugnare la capitale per superare la capolista Benevento, che guida la classifica del girone con 26 punti. Non sarà una gara facile su un terreno tradizionalmente ostico come quello del Cus Roma. La squadra universitaria della capitale inoltre è reduce dalla bella vittoria in trasferta a Civitavecchia contro il Centumcellae.

Nel frattempo in settimana è giunta un'ottima notizia in casa Gran Sasso: il tecnico Pierpaolo Rotilio è stato invitato a partecipare al “Corso Quarto Livello Allenatori” organizzato dalla Federazione Italiana Rugby. Il corso a invito, che durerà da gennaio ad agosto 2013, punta alla formazione di allenatori che abbiano competenze specifiche e avanzate nella gestione di atleti e squadre di alto livello agonistico. “Sono onorato e felicissimo per la convocazione” commenta Rotilio “sarà un'occasione per mettere a disposizione della Gran Sasso quanto di buono imparerò nei prossimi otto mesi”.