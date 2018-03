FRANCAVILLA, LIBRI GRATIS PER FAMIGLIE AL DI SOTTO DEI 10MILA EURO ANNUI

CRONACA. FRANCAVILLA AL MARE. E’ garantita la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti residenti a Francavilla e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo per l'anno scolastico 2012/2013. Lo rende noto l’assessorato all’Istruzione. Per poter accedere ai benefici, il reddito complessivo del nucleo familiare, derivante da attestazione ISEE riferita all’anno 2011, deve essere pari o inferiore a 10.623,93 euro. I richiedenti, inoltre, dovranno presentare fattura dettagliata o ricevuta fiscale con allegato elenco dei libri, a dimostrazione dell’acquisto effettuato. Sarà rimborsato il 100% della spesa per i redditi ISEE compresi tra 0 e 5.000 euro; il 75% della spesa sarà rimborsato per i redditi ISEE compresi tra 5000,01 e 7.500 euro; infine, il 50% sarà rimborsato per i redditi ISEE compresi tra 7.500,01 e 10.623,93.

Le domande, da parte dei soggetti interessati, da redigere su appositi modelli disponibili presso l’Ufficio istruzione del Comune di Francavilla al Mare, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune improrogabilmente entro il 21 dicembre 2012. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio istruzione del Comune di Francavilla al Mare, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 16:30.