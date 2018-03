RIECO S.P.A. SI OCCUPA DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ‘PORTA A PORTA’ NELLE MARCHE

SENIGALLIA. A partire da gennaio sarà Rieco S.p.A., Società di Servizi Integrati per l’Ambiente di Pescara, a gestire la raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’ nel Comune di Senigallia e nei circa 15 Comuni del Consorzio Cir 33.

Saranno applicati trasponder sui contenitori dedicati alla raccolta, che permetteranno la contabilizzazione dei flussi di rifiuti finalizzata ad una più adeguata tracciabilità dei relativi conferimenti e l’ eventuale futura applicazione della tariffa puntuale. Saranno poi tracciati i percorsi che i mezzi dovranno affrontare quotidianamente: attraverso dei semplici Gps satellitare, sarà possibile in ogni momento sapere su quale strada di quale Comune stanno transitando i mezzi, così da correggere immediatamente, con una semplice segnalazione, eventuali mancanze.

La società costituita nel luglio 2012 (ex Ecologica Sangro), controllata dalla famiglia di Zio, opera nei servizi di raccolta, igiene urbana, progettazione opere e servizi ambientali nonché sensibilizzazione ambientale e, attualmente, serve i 23 Comuni del Consorzio Ecolan, i Comune di Gissi, Abbateggio, Alanno, Bussi, Carpineto della Nora, Giulianova (in regime di ordinanza), Lanciano, Pennapedimonte, Perano, Picciano, Sant’Eusanio del Sangro e, a partire dal nuovo anno, Paglieta.