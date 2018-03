TIR PERDE CARICO, CHIUSA LA BRETELLA TRA SS 80 E A14

VIABILITà. TERAMO. L’Anas comunica che, a seguito della perdita del carico di un mezzo pesante che trasportava pilastri d'acciaio, è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la bretella di raccordo tra la strada statale 80 Racc. “di Teramo” e l’autostrada A14, dal km 0,000 al km 1,200, in provincia di Teramo.

Al momento, il traffico veicolare è deviato in loco sulla viabilità adiacente, e in particolare per chi viaggia in direzione A14 è istituita l’uscita obbligatorio a Bellante.

Sono presenti sul posto le squadre dell’Anas e della Polizia Stradale, per la gestione della viabilità e per la rimozione del carico disperso, al fine di riaprire il tratto stradale nel più breve tempo possibile.