ABRUZZO. DISTURBI DEL LINGUAGGIO: IL 2 DICEMBRE PUNTI DI ASCOLTO GRATUITI

ABRUZZO. L’Associazione Logopedisti dell’Abruzzo e Molise, FLI Abruzzo e Molise, confederata a quella nazionale, FLI (Federazione Logopedisti Italiani), compie il suo ventennale. Allo scopo di informare l’utenza sulle opportunità di prevenzione e terapia che la Logopedia può offrire, il giorno 2 dicembre 2012 nelle diverse province la FLI Abruzzo e Molise, in occasione del suo ventennale, organizzerà centri di ascolto e di counseling gratuito per chiunque fosse interessato a ricevere informazioni e suggerimenti professionali sulle tematiche dei Disturbi del linguaggio, della Comunicazione e dell’Apprendimento.Saranno attivi i seguenti Centri d’ascolto:

Pescara presso il CIF in via PassoLanciano n° 50 dalle 16 alle 19

Chieti presso la “Libreria De Luca” via C. De Lollis,12 dalle 16 alle 19

L'Aquila presso “Grand Hotel”e del Parco, Corso Federico II n° 74 L'Aquila dalle 10 alle 18

Giulianova presso la sala del comune di Giulianova dalle ore 15 alle 19