SULMONA. ROM ARRESTATO: AVEVA COLPITO UOMO CON UNA STECCA DA BILIARDO

SULMONA. La polizia del Commissariato di Sulmona nel tardo pomeriggio di ieri ha tratto in arresto D.R.G., di anni 36, appartenente al locale gruppo Rom, in quanto resosi responsabile di un grave atto di violenza.

L’uomo, alcuni giorni or sono, aveva aggredito in pieno centro storico di Sulmona una persona colpendola con il basamento di una stecca da biliardo e provocandogli lesioni alla mano sinistra giudicate guaribili in 20 giorni, nonché danni alla carrozzeria dell’autovettura.

Nei confronti del D.R.G. già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., è stata richiesta l’aggravamento della predetta misura e pertanto il gip presso il Tribunale di Sulmona ha emesso l’Ordinanza di custodia cautelare disponendo gli arresti domiciliari in quanto ritenuto responsabile dei reati di lesioni personale gravi, danneggiamento e porto abusivo d’arma od oggetti atti ad offendere.