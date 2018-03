PESCARA. NUOVO BLITZ A RANCITELLI

PESCARA. Anche nella mattinata di oggi, è stato effettuato nel quartiere Rancitelli un servizio di controllo del territorio, polizia giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica, disposto dal Questore dr. Paolo Passamonti, che ha interessato segnatamente lo stabile denominato “Ferro di Cavallo”, ubicato in questa Via Tavo, per poi estendersi nel quartiere di Fontanelle e nella zona di Zanni.

L’operazione di polizia è stata effettuata da 20 unità della Polizia di Stato tra personale della Questura, Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, con l’ausilio di n. 2 unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, nonchè dei Vigili del Fuoco. Presente anche personale del 118.

Sono state effettuate 4 perquisizioni nel corso delle quali sono stati rinvenuti e sequestrati gr. 2,5 di eroina a carico di un pregiudicato domiciliato nel quartiere Zanni, che è stato pertanto denunciato in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. In via Tavo, invece, a seguito del controllo di polizia, sono stati rinvenuti presso il domicilio di un soggetto con precedenti specifici per spaccio di droga e già agli arresti domiciliari per gli stessi motivi, nr. 2 bilancini di precisione del tipo di quelli usati per pesare e confezionare sostanza stupefacente.

Sono state inoltre identificate 10 persone sospette e controllate 21 persone sottoposte agli arresti domiciliari.