L’AQUILA. LA GIUNTA APPROVA PROGETTO SU BRETELLA TRA STATALI 80 E 17 BIS

L’AQUILA. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Alfredo Moroni, il progetto definitivo per la realizzazione di una bretella di collegamento tra la strada statale 80 e la strada statale 17 bis, in prossimità del casello autostradale L’Aquila Ovest.

«Si tratta - ha spiegato l’assessore Moroni - del terzo lotto dei lavori per la modifica dell’assetto viario di viale Corrado IV, dall’incrocio con il viale XXV Aprile all’incrocio tra la strada statale 17 bis e la strada statale 80, all’altezza del bivio di Sant’Antonio. Gli interventi, per un importo complessivo di 700mila euro, andranno a realizzare, di fatto, una grande rotatoria all’ingresso della parte Ovest della città, migliorando e modernizzando il sistema complessivo della viabilità in un’area che ha una funzione strategica nell’ambito della mobilità urbana e che costituisce un po’ un biglietto da visita per la città».