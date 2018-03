FURTO, IN MANETTE DUE GIOVANI DI ROSETO

MOSCIANO SANT’ANGELO. Hanno rubato un orologio, una collezione di monete in euro ed altri oggetti, dileguandosi a bordo di una Lancia Y. Per questo due giovani incensurati di Roseto sono stati arrestati.

La tempestività dei militari di Giulianova ha consentito di fermare e bloccare i due nelle immediate vicinanze dell’abitazione presa di mira. I due sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso e, mentre il maggiorenne è stato rinchiuso nella camera di sicurezza di questo Comando in attesa dell’udienza di convalida fissata per la giornata odierna, il minorenne è stato tradotto al Centro di Prima accoglienza di L’Aquila.