ANALISI ARTA E DDT, SI INSEDIA LA “COMMISSIONE DI INCHIESTA”

ABRUZZO. S'è insediata questa mattina, con la prima riunione presso la sede centrale ARTA di Pescara, la commissione di esperti nominata dal Direttore generale Mario Amicone per «la valutazione delle problematiche tecnico-scientifiche connesse alle procedure analitiche utilizzate per la determinazione del DDT nei sedimenti del porto canale di Pescara».

Componenti dell'organismo sono il prof. Mario Bressan, ordinario di Chimica Generale e Inorganica presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università "D'Annunzio" di Chieti-Pescara, il Dott. Ernesto Corradetti, già Direttore del Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno, e il Dott. Franco De Risio, già Direttore del Dipartimento Provinciale ARTA di Chieti.

Alla commissione è demandato l'esame della documentazione relativa alle analisi effettuate nell'ambito delle operazioni di dragaggio del porto di Pescara, per «esprimere un illuminato ed indipendente parere» sul contenzioso sorto in seguito a risultati contrastanti emersi nella determinazione del Ddt.