MOLESTIE TELEFONICHE, DENUNCIATO UN UOMO DI LANCIANO

CRONACA. CASOLI. I carabinieri della stazione di Casoli hanno denunciato per molestie telefoniche un 45enne di Lanciano.

I militari, a seguito della denuncia sporta dalla vittima, una 34enne di Altino, hanno accertato che da circa un mese l’uomo tempestava di telefonate la donna rendendogli la vita impossibile.

Voleva a tutti i costi conoscerla e non perdeva occasione per invitarla a cena o a bere un caffè. In più occasioni la 34enne aveva provato a fargli capire che tra loro non poteva esserci alcun tipo di relazione, ma lui non aveva voluto saperne ed aveva continuato a chiamarla al telefono. Negli ultimi tempi, poi, le telefonate erano diventate sempre più frequenti ed insistenti a tal punto da spingere la donna a rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia.