CALCIO: PESCARA-ROMA; RISSA PRIMA DI PARTITA,UN FERITO LIEVE

PESCARA. Piccola scaramuccia prima della partita Pescara-Roma nella zona dell'Università, poco distante dallo stadio Adriatico. Nella rissa tra opposte fazioni ha avuto la peggio un tifoso della Roma che si è poi recato al pronto soccorso per farsi medicare una lieve ferita. Poco prima del match, intanto, la Digos di Pescara aveva sequestrato un ingente quantitativo di potenti petardi, occultati in una via vicino al campo sportivo.