GISSI, DOMENICA APRE I BATTENTI UN OUTLET AL POSTO DELLA GOLDEN LADY

GISSI. Domenica 25 novembre 2012, nell’ex stabilimento della Golden Lady di Gissi, sarà inaugurato l’Outlet aziendale di scarpe Del Gatto, il primo della provincia di Chieti.

Sono 216 i lavoratori della ex Golden Lady che sono stati assorbiti nel nuovo calzaturificio. Insieme con la New Trade di Prato, l’azienda si è resa protagonista nei mesi scorsi dell’accordo che ha portato alla riconversione dell’impianto gissano.

La festa di domenica dovrebbe segnare un nuovo inizio per gran parte degli operai che, con la chiusura della Golden Lady, avevano rischiato di perdere il proprio posto di lavoro.