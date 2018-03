CONCOSONE L'AQUILA: CONCLUSE LE PROVE PRESELETTIVE

ROMA. Si sono concluse, ieri, le prove preselettive dei 14 bandi di concorso per 300 posti a tempo indeterminato da impiegare nella ricostruzione della città dell’Aquila e degli altri 56 Comuni del Cratere, dopo il sisma del 6 aprile 2009.

Ieri è stata la volta degli istruttori amministrativi (codice concorso: AG6A): la prova è stata suddivisa in due sessioni (i candidati con cognome dalla A alla G, per un totale di 1753 presenti, alle ore 8.00 e i candidati con cognome dalla H alla Z, per un totale di 1713 presenti, alle ore 14.00). Le prove si sono svolte regolarmente.

Oggi, 24 novembre, sarà pubblicata l’ultima graduatoria provvisoria, relativa alle prove degli istruttori amministrativi (codice concorso AG6A) che si sono svolte ieri.

Su 6.577 iscritti, hanno sostenuto la prova in 3.466 (pari al 52,69 % del totale). Percentuale di presenza che, nell’ultima giornata, supera del 20% la media riscontrata nell’esperienza ventennale di Formez-Ripam.