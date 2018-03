L’AQUILA. «GATTI IMMERSI NELLA BENZINA»: DENUNCIA CONTRO IGNOTI

L’AQUILA. Nella zona di Bagno Grande, nell’area che ospita i MAP, nella parte alta, alcuni cittadini hanno segnalato alcuni episodi di maltrattamento verso animali.

L’Associazione “99 gatti Aq” parla di «atti di violenza nei confronti degli animali» e nello specifico l’ultimo episodio risalirebbe a due giorni fa quando alcuni gatti (randagi e non) sarebbero stati immersi in secchi colmi di benzina. L’episodio è stato segnalato da una cittadina che ha sporto denuncia contro ignoti.

«Ritenendo che simili episodi di violenza possano degenerare», dice l’associazione, «estendendosi anche ad altre situazioni e contesti, abbiamo chiesto al sindaco Massimo Cialente di porre in essere quanto necessario, al fine di tutelare animali innocenti, i loro proprietari e soprattutto la comunità ospitata nei suddetti MAP. Dell’episodio verranno informate anche le Guardie Zoofile».