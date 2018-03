ARRESTATO LATITANTE NAPOLETANO

CARABINIERI. NAPOLI. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Atessa hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di 53 anni, S.M., in esecuzione di una ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Napoli. L’uomo, originario della provincia di Foggia, doveva espiare una pena di due mesi e 29 giorni per reati vari. Il pregiudicato, che era domiciliato presso la comunità “Red”, è stato rintracciato nel comune di Scerni dopo che da alcuni giorni si era allontanato. L’uomo è stato associato al carcere di Vasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.