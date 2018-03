4° RADUNO REGIONALE DEGLI ZAMPOGNARI ABRUZZESI

MOSCUFO. Tutto pronto per “Melodie d’Autunno”, il raduno regionale degli zampognari abruzzesi, evento organizzato dal Comune di Moscufo con la collaborazione di tutte le associazioni del paese.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, prevede un’intera giornata all’insegna della musica tradizionale zampognara, con la presenza di musicisti provenienti da tutta la regione.

Come nele passate edizioni, la manifestazione avrà diversi momenti di musica e intrattenimento per le vie del paese, alternati a dibattiti e concerti.



L’evento prevede l’arrivo in mattinata dei musicisti che verranno accolti nella sala consiliare del comune insieme alla delegazione polacca, per ricevere il saluto del primo cittadino, poi un dibattito su “Zampognari: mito dell’Abruzzo pastorale” a cura del Prof. A. Bini, momenti di musica tradizionale per le vie del paese e un concerto di chiusura a cura dell’associazione culturale “Zampogne d’Abruzzo”.

Saranno presenti anche stand gastronomici dei “sapori d’autunno” dove sarà possibile degustare ottime prelibatezze.