DROGA: SEQUESTRATI 18 KG DI MARIJUANA E 1,5 DI EROINA, 2 ARRESTI

CHIETI. Una donna ventenne della provincia di Sassari (D.C. le sue iniziali), domiciliata in un albergo di un centro della provincia di Chieti, e C.S., un 23enne di Filetto (Chieti), sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Chieti per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto e' scattato a seguito di normale controllo lungo la strada Statale 81, all'altezza del bivio di Bucchianico, quando a bordo dell'auto della donna, all'interno di un borsone posto nel bagagliaio, i militari hanno trovato 18 chilogrammi di marijuana, divisa in pani di oltre due chilogrammi, e 1,5 chilogrammi di eroina. Secondo gli investigatori, i due, incensurati, potrebbero essere i corrieri incaricati di cedere ad altri il carico di droga. Lo stupefacente, una volta venduto in dosi sul mercato, avrebbe fruttato non meno di 240.000 euro. L'inchiesta e' coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca.