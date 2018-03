REFERENDUM: PROSEGUE RACCOLTA FIRME PRC ANCHE A MONTESILVANO

POLITICA. MONTESILVANO. Prosegue anche a Montesilvano la campagna referendaria promossa da Rifondazione Comunista insieme ad altre forze sociali, politiche e sindacali contro i privilegi della casta a difesa del lavoro, per il reddito e per abrogare la riforma Fornero sulle pensioni. Sono centinaia le firme gia' raccolte nelle ultime settimane in citta'. A renderlo noto e' Michele Castellano, della Segretaria del Circolo del PRC di Montesilvano. I prossimi banchetti sono previsti per domani giovedi' 22 novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso il mercato rionale di Via Lucania e sabato 24 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso il mercato di Via Muzi. Inoltre e' possibile firmare presso l'ufficio elettorale del Comune di Montesilvano a Palazzo Baldoni dal Lunedi' al Venerdi' dalle ore 8,30 alle 13. E il Martedi' e Giovedi' anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,00.