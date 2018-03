GUIDA SENZA PATENTE E SOTTO EFFETTO DROGHE, DENUNCIATO TERAMANO

CRONACA. TERAMO. Senza patente e sotto effetto di droghe, un giovane teramano, che ha fornito false generalita', è stato denunciato dalla polizia stradale. E' quanto accaduto ieri pomeriggio quando una pattuglia della ha notato sulla S.S.80, in territorio di Mosciano S.Angelo, un veicolo che procedeva a velocita' ridotta con pericoloso andamento "zigzagante". Bloccato il mezzo, il conducente, privo di qualsiasi documento d'identificazione, ha dichiarato le generalita' e di avere 44 anni. Sottoposto ad accertamento preliminare per verificare la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'uomo risultava positivo. Condotto poi in Questura per gli adempimenti di competenza della Polizia Scientifica l'uomo, gia' responsabile di precedenti violazioni penali, e' risultato avere in realta' altre generalita' rispetto a quelle fornite precedentemente agli agenti. A suo carico anche una revoca della patente. E' scattata cosi' la denuncia per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e con patente revocata ed il veicolo e' stato sottoposto a sequestro