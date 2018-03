RACCOLTA DIFFERENZIATA: PESCARA SUPERA IL 30%

RIFIUTI. PESCARA. Secondo Attiva spa che gestisce il servizio di raccolta per conto del Comune di Pescara in città si è superata la soglia del 30% di raccolta differenziata. Questo consente oggi alla città di sottrarre alla discarica oltre 22.000 tonnellate annue di rifiuti (pari alla produzione di rifiuti in località con oltre 44.000 abitanti, come ad esempio Teramo).

In aumento tuttavia il fenomeno dell’abbandono di rifiuti che Attiva promette di combattere più duramente.