NUOVO BLITZ A RANCITELLI DELLE FORZE DELL’ORDINE

PESCARA. Anche nella mattinata di oggi, è stato effettuato nel quartiere Rancitelli un servizio di controllo del territorio, polizia giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica, disposto dal Questore Paolo Passamonti, che ha interessato segnatamente lo stabile denominato “Ferro di Cavallo”, ubicato in questa Via Tavo, per poi estendersi nei quartieri di Fontanelle e San Donato. L’operazione di polizia è stata effettuata da 30 unità della Polizia di Stato tra personale della Questura, Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, Polizia Ferroviaria, con l’ausilio di n. 2 unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, ed il supporto dei militari dell’Esercito, normalmente impiegati presso la Stazione Ferroviaria, nonchè dei Vigili del Fuoco. Presente anche personale del 118. Sono state effettuate 11 perquisizioni domiciliari e personali, identificate 65 persone sospette, di cui una indagata in stato di libertà per violazione al foglio di via obbligatorio, controllati 19 veicoli, predisposti 3 posti di controllo, elevata una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada, ed emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di una persona pericolosa.

24 sono stati i controlli delle persone sottoposte agli arresti domiciliari.