ALLA VISTA DEI CARABINIERI ABBANDONA L’AUTO RUBATA E FUGGE A PIEDI. DENUNCIATO

VASTO. Un cittadino rumeno di 27 anni, questa notte, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di ricettazione. L’uomo, che viaggiava a bordo di un’auto rubata, alla vista dei militari ha fermato la macchina ed è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce ma, poco dopo, a seguito delle immediate ricerche svolte dai carabinieri in collaborazione con i colleghi della Polizia di Stato, è stato rintracciato a Vasto Marina. L’auto a bordo della quale viaggiava il 27enne, una Ford Focus, è risultata rubata il 14 Novembre scorso a Vasto. Nei suoi confronti i carabinieri hanno avanzato una proposta di foglio di via obbligatorio dal territorio del comune di Vasto.