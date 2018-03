ASSALTO ALLA BANCA, ARMATI MA CASSAFORTE SI BLOCCA E COLPO SFUMA

CIVITANOVA MARCHE. Attimi di paura stamani nella filiale Unicredit di Civitanova Marche (Macerata) in via Dante Alighieri. Due banditi armati di pistola, che nella notte si erano introdotti nell'istituto di credito dopo aver praticato un foro nella parete, all'apertura della banca hanno minacciato gli impiegati intimando al cassieredi aprire la cassaforte. La serratura a combinazione però era bloccata, e i rapinatori, che avevano il volto coperto da passamontagna, hanno dovuto rinunciare al colpo, scappando insieme ad un terzo complice che faceva da palo a bordo di una Fiat Uno targata Teramo, parcheggiata poco distante. Sono in corso posti di blocco e indagini dei carabinieri.