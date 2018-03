AGGREDISCE UN MEDICO: ARRESTATO

CRONACA. MONTESILVANO. Nelle prime ore del mattino, intorno all’1.00 circa, una pattuglia della Volante è intervenuta al Pronto Soccorso dove D.M., di 25 anni, residente a Montesilvano, aveva, qualche minuto prima, minacciato di morte e poi aggredito un medico, cagionandogli lievi lesioni. Il giovane, che aveva accompagnato la propria coniuge, B.E., presso l’ospedale per una visita d’urgenza, pretendeva dal medico che la donna venisse ricoverata, ma al rifiuto è andato su tutte le furie. L'uomo è stato arrestato con le accuse di minaccia, interruzione di pubblico servizio e disturbo e molestia in luogo pubblico. 04/04/11 19.50