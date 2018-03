ORDINE COMMERCIALISTI PESCARA, DI MICHELE PRESIDENTE

CRONACA. PESCARA. Domenico Di Michele e Fabrizio Mosca sono stati eletti rispettivamente presidente e vice presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. «Siamo più che soddisfatti», hanno commentato i due, «del risultato della competizione elettorale poiché la vittoria inequivocabile ci sprona a portare avanti con sempre maggior convinzione i progetti e le idee innovative trasfuse nei programmi delle due componenti dei Dottori e Ragionieri commercialisti che uniti hanno avuto un risultato straordinario a riprova che il lavoro svolto in questi anni al servizio della categoria, di cui dobbiamo tutti essere onorati di far parte, è stato apprezzato e riconosciuto da tutti i colleghi». Il nuovo Consiglio resterà in carica un quadriennio che rappresenta il secondo periodo transitorio ed è formato complessivamente da undici consiglieri: Maria Chiara Rapino, Valeria Giancola, Natalino Di Profio, Mario Di Giulio, Maurizio Tambascia, Pierpaolo Gigante, Andrea Ricci o Carlo Cappelluti, Carlo Gabriele, Andrea Di Prinzio.