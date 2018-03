INVESTITO SULLE STRISCE PEDONALI, 81ENNE MUORE IN OSPEDALE

PESCARA. Un uomo di 81 anni, A.G., e' morto in ospedale a Pescara a seguito di un incidente stradale avvenuto due giorni fa in via di Sotto, davanti alla scuola media Virgilio. Nel pomeriggio l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando e' stato investito da una Ford condotta da un 56enne di Pescara, M.G.. E' stato soccorso e trasportato in ospedale ma non ce l'ha fatta. La polizia municipale, che ha fornito questa ricostruzione, si e' occupata dei rilievi.