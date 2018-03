BCCMARSICA, ASSEMBLEA PUBBLICA A LUCO DEI MARSI

AVEZZANO. Continua il viaggio promozionale della nascente Banca di Credito cooperativo della Marsica nei Comuni del circondario di Avezzano. Giovedì 22 novembre, alle 21, in Piazza Umberto 1° a Luco dei Marsi, nella sala dell’ex municipio, il comitato promotore composto da Carmine Silvagni (Presidente), Francesco D’Angelo (Vice), Domenico Contestabile, Antonio Del Boccio, Roberto Mecozzi e Liberato Taglieri, incontrerà amministratori, aziende, associazioni di categoria e cittadini del centro fucense per illustrare le opportunità e le finalità della costituenda banca legata al territorio.



Il costituendo Credito Cooperativo della Marsica, composto da soci espressione del territorio appartenenti a ogni categoria sociale e professionale, quindi, mira a creare il rapporto diretto con piccoli e medi clienti della Marsica che non trovano risposta dalle super-banche con la plancia di comando in altre zone d’Italia. La Bcc, infatti, è una società cooperativa a mutualità prevalente e massima espressione del localismo, ha l’obbligo, per legge, di destinare non meno del 50% degli affidamenti ai soci; e di impiegare il 95% del denaro raccolto nel territorio; i soci devono risiedere o operare o avere interessi economici nella zona di competenza; le condizioni economiche praticate sono, per i clienti e prioritariamente per i soci, migliori e più vantaggiose rispetto a quelle ottenibili sul mercato; per i soci è prevista la possibilità di ricapitalizzazione delle azioni e la corresponsione di dividendi, però, di importo non superiore a 2,5 punti in più del rendimento dei buoni fruttiferi postali; la Bcc opera per lo sviluppo della Comunità locale, per la sua crescita economica, sociale e culturale, ed è la massima espressione della democrazia socio-economica per il principio "una testa, un voto"; la Bcc, autonoma e indipendente, è inserita in un sistema federativo di Banche di Credito Cooperativo.