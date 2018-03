PROVINCIA TERAMO. SI CERCANO 8 COLLABORATORI

Sono stati pubblicati i bandi di selezione per complessivi 8 contratti di collaborazione.

Gli incarichi verranno attribuiti nell'ambito del Progetto Integrato Territoriale di Teramo finanziato dal POR FESR Abruzzo 2007/2013 -

La ricerca è per di sei figure professionali per complessivi n. 8 incarichi di collaborazione per:

- N. 1 Assistente Tecnico con profilo di INGEGNERE

- N. 1 Tecnico di Ambito

- N. 1 Esperto Rendicontazione e Controlli

- N. 2 Assistente Rendicontazione e Controlli

- N. 1 Assistente Tecnico con profilo di GEOMETRA

- N. 2 Assistente di Gestione

Gli avvisi di selezione ed i modelli di domanda sono reperibili all'albo pretorio on-line della Provincia di Teramo