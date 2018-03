LUTTO NEL MONDO DEL RUGBY: SI E' SPENTO VITTORIO ZINGARELLI

L'AQUILA. Il mondo del rugby aquilano e' in lutto per la scomparsa, avvenuta questa notte a L'Aquila, di Vittorio Zingarelli. Padre degli ex neroverdi Riccardo e Mauro, fu presidente, vice presidente ed accompagnatore del club aquilano contribuendo, negli anni Sessanta, alla conquista di due tricolori (1966/67 e 1968/69). Tutto il mondo ovale cittadino - si legge in una nota della societa' - lo ricorda con profonda stima ed affetto per la grande forza di volonta' con cui si dedico' ai colori neroverdi. L'Aquila Rugby si stringe al dolore dei figli Riccardo e Mauro e rivolge alla Famiglia Zingarelli le piu' sentite condoglianze. I funerali si svolgeranno domattina, alle ore 10.00, presso la Parrocchia di San Pio X a L'Aquila.