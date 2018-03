TOLLO DOMENICA RIMOZIONE ORDIGNO BELLICO

TOLLO. Inizieranno domenica 18 novembre 2012 dalle ore 08:00 alle ore 13:00, le operazioni di inertizzazione del residuato bellico situato in via crocevecchia, da parte dei Guastatori del Genio Militare, pertanto, l'intera zona ricompresa nell'allegata planimetria oltre ad essere evacuata al fine di salvaguardare la pubblica incolumità dei cittadini verrà interdetta al traffico per tutta la durata delle operazioni.

***GUARDA LA PLANIMETRIA