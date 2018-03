RUBA BORSA IN AUTO, MAROCCHINO ARRESTATO A TRASACCO

CRONACA. TRASACCO. Viene sorpreso dopo aver appena perpetrato un furto su un'autovettura, parcheggiata all'interno dell'area condominiale di una abitazione del centro abitato di Trasacco: i carabinieri hanno cosi' arrestato in flagranza di reato un trentenne, di origine marocchina senza fissa dimora e gia' gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L'uomo aveva appena rubato da una macchina una borsa con all'interno cica 200 euro contanti, documenti ed effetti personali. Vistosi scoperto ha tentato di disfarsi della refurtiva. Ma tutto e' stato inutile, come il suo tentativo di fuga. Un equipaggio della stazione di Trasacco lo ha subito bloccato ed arrestato per furto aggravato. La borsa e' stata restituita alla propietaria mentre il marocchino e' stato recluso nel carcere di Avezzano.