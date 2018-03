LUTTO. MORTO L’ARCHITETTO ANTONIO BIASE

PESCARA. E’ morto l’architetto Antonio Biase. E’ scomparso a Liegi, in Belgio, dov’era in cura e dove ha lottato sino alla fine contro un tragico male che non gli ha dato scampo.

E’ stato docente, professionista che ha lavorato per molti anni al Comune di Pescara.

«Ho conosciuto l’architetto e professor Biase molti anni fa, prima come uomo politico, consigliere comunale proprio nelle fila di Alleanza Nazionale nella prima consiliatura del sindaco Pace – ha ricordato il sindaco Albore Mascia -, dove si è distinto per le numerose battaglie contro il consumo del territorio e per la tutela della città, impegnato nella ridefinizione del Piano regolatore comunale della prima giunta Pace. Poi, pur lasciando le fila di An, ha continuato il proprio impegno civile e sociale all’interno della lista civica Teodoro, per la quale è stato anche candidato sindaco a Spoltore, per poi tornare al Comune di Pescara per alcuni mesi, dove ha ricoperto la carica di Dirigente del Settore Lavori pubblici».

Cordoglio è stato espresso anche dal gruppo del Pd.