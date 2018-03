DROGA NEGLI SLIP, IN MANETTE UNA ROM

CRONACA. MARTINSICURO. Maria Spinelli, 40 anni, nomade, gia' condannata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a 12 anni e 4 mesi di reclusione per cumulo pene e attualmente ai domiciliare a Martinsicuro e' stata arrestata e trasferita in carcere per detenzione di droga. Nascosto sotto gli indumenti intimi, gli agenti della questura di Teramo hanno trovato un involucro in cellophane contenente 20 grammi circa di eroina. L'arresto e' stato convalidato e dai domiciliari la zingara e' stata trasferita in carcere