SOSPENSIONE IDRICA A CATIGNANO, CIVITAQUANA, CUGNOLI E NOCCIANO

CATIGNANO. Intorno alle ore 8 di mercoledì 14 novembre, prenderà il via l’intervento dell’Aca di riparazione della condotta idrica adduttrice dell’Acquedotto Nora. Per consentire le operazioni di scavo, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica fino alle ore 17 circa nei comuni di Catignano, Civitaquana, Cugnoli e Nocciano.

Lievi cali di pressione potrebbero registrarsi nelle ore serali di mercoledì solo nei palazzi privi di autoclave, mentre nelle restanti abitazioni non si verificherà alcun disagio.