PESCARA, FILOSOFIA E POLITICA AL PARCO DELLA CONTESTAZIONE

PESCARA. Nuova iniziativa al parco di via Tavo questo pomeriggio alle 15.30 da parte di Andrea D'Emilio, il giovane più volte fermato dai vigili urbani, per incursioni nel parco oggetto di lavori, annuncia questa mattina con una macchina fornita di megafono la nuova sortita. Con amplificatori nel parco si tenterà un collegamento audio con il professor Luigi Alfieri, ordinario di filosofia politica all'Università di Urbino, per parlare della situazione attuale politica.

D'Emilio da alcune settimane è al centro della cronaca per le sue "originali" iniziative di protesta contro presunti sperperi di denaro pubblico. Le sue gesta gli sono valse alcune denunce.