LUNEDÌ SOSPENSIONE IDRICA NEL COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO

CITTA’ SANT’ANGELO. Intorno alle 21 di lunedì 12 novembre, l’Aca S.p.A. di Pescara sospenderà la normale erogazione idrica nel comune di Città Sant’Angelo, nelle frazioni di San Rocco, Madonna della Pace e Crocifisso. Il provvedimento si è reso necessario per permettere il monitoraggio delle perdite idriche registrate sul territorio in modo da poter successivamente stabilire un programma mirato di interventi ad hoc per risolvere tale problematica. L’interruzione del regolare flusso idrico dovrebbe terminare intorno alle ore 8 del giorno successivo, martedì 13 novembre.