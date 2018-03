SCUOLE: SUL BURA BANDO PER SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

ABRUZZO. È stato pubblicato sul Bura ordinario n. 58 del 7 novembre il bando pubblico per la messa in sicurezza delle scuole della regione non comprese nei comuni del cratere sismico.

Sono a disposizione degli enti locali, Province e Comuni, risorse per oltre 25 milioni di euro per la sicurezza degli edifici scolastici collocati al di fuori dei comuni del cratere sismico. Le risorse finanziarie per questo bando sono state prelevate dal Fas.

Come è scritto nel bando, gli enti locali interessati proprietari degli edifici scolastici avranno tempo fino a 90 giorni, a partire dall'8 novembre 2012, per elaborare e presentare il progetto.

Al termine della procedura, gli uffici provvederanno a stilare due graduatorie per gli interventi ammissibili, una per i Comuni e un'altra per le Province.