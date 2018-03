RAGAZZO FUGGE DA CASA FAMIGLIA, RITROVATO A TERAMO

TERAMO. Si era allontanato da una struttura specializzata di Roma dove era sottoposto a misura di sicurezza dal Tribunale dei Minori.

A suo carico diverse accuse di reato, tra cui rapina e porto abusivo di arma. Il ventenne è stato rintracciato dalla Volante ieri mattina nel corso di un controllo nella stazione ferroviaria di Teramo.

Il giovane, privo di documenti, dapprima si è dichiarato italiano e maggiorenne ma, una volta accompagnato in Questura, ha ammesso di aver fornito generalità false poiché in realtà sedicenne e nato in Bosnia.

Non avendo saputo dare valide motivazioni e riferimenti circa la sua presenza a Teramo, gli agenti hanno approfondito il caso riscontrando così che risultava essersi allontanato dall’istituto a cui era stato affidato dal Tribunale dei Minori.

Già gravato da numerosi precedenti di polizia, il giovane è stato così accompagnato a Roma ed affidato nuovamente alla struttura specializzata da cui era fuggito.