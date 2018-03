VASTO, DUE PERSONE FERMATE PER LO SCIPPO AD UNA ANZIANA

VASTO. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, dopo una rapida indagine hanno individuato e sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria gli autori dello scippo avvenuto ieri pomeriggio - in pieno centro storico - ai danni di una 83enne pensionata del posto. Si tratta di un 35enne di Vasto ed un marocchino di 28 anni, che sono stati tradotti presso la locale casa circondariale.

L’accusa per i due malviventi è quella di furto con strappo. I due, infatti, dopo essersi avvicinati a bordo di uno scoter (rinvenuto e sequestrato), si erano impossessati di una catenina d’oro, strappandola dal collo dell’anziana signora. Dopo aver ricostruito la dinamica e ascoltati alcuni testimoni, gli uomini dell’Arma, nella tarda serata di ieri, hanno rintracciato i responsabili nei pressi di un pub. Le successive perquisizione domiciliari hanno permesso di recuperare poche centinaia di euro, ma non la catenina rubata, che, probabilmente, è stata già venduta. Sono in corso ulteriori attività di indagini volte a verificare la responsabilità dei due arrestati in analoghi episodi delittuosi.