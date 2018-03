MALORE DURANTE RACCOLTA OLIVE, MUORE 71ENNE

LORETO APRUTINO. Un 71enne residente a Città Sant'Angelo (Pescara), F.D.L., è morto stamani in seguito a un malore accusato mentre stava dando una mano a un gruppo di amici impegnati nella raccolta delle olive nelle campagne di Loreto Aprutino.

L'uomo, originario proprio di Loreto, nelle prime ore del mattino aveva raggiunto il gruppo in contrada Poggio Ragone e mentre l'attività di raccolta era in corso si è accasciato improvvisamente a terra. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i Carabinieri e il medico legale.