TENTA ABUSARE DI PROSTITUTA, ARRESTATO

CRONACA. MONTESILVANO. Tentativo di violenza sessuale e rapina sono i reati per i quali i carabinieri hanno arrestato a Montesilvano, nelle prime ore di stamani, un senegalese 31enne. Con la minaccia di un coltello, l'uomo aveva cercato di avere un rapporto con una giovane prostituta nigeriana. Non riuscendovi, le aveva sottratto un telefonino prima di fuggire. La violenza non è avvenuta per la reazione della giovane e di una sua amica. I carabinieri hanno individuato e posto in stato di fermo il senegalese poco dopo. Il coltello usato è stato sequestrato. La giovane aggredita ha riportato solo lesioni lievi.