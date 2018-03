PESCARA. INCIDENTI LAVORO: CADE DA 7 METRI, GRAVE UOMO NEL PESCARESE

PESCARA. Un 48enne di Chieti, E.D.A., è ricoverato in condizioni critiche nell'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio in un centro sportivo a Cepagatti (Pescara). Stando alle prime informazioni, l'uomo stava lavorando su un'impalcatura, quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra da un'altezza di circa sette metri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, che hanno prestato le prime cure e provveduto al trasporto in ospedale.