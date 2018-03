POLIZIA: GIOVANNI PINTO NUOVO QUESTORE DELL'AQUILA

L’AQUILA. Giovanni Pinto è il nuovo Questore dell'Aquila.

Nato a Salerno il primo agosto del 1952, e' entrato in Amministrazione con la qualifica di "Guardia di pubblica Sicurezza" nel 1972. Successivamente, dopo una lunga permanenza (23 anni) presso il Dipartimento della pubblica sicurezza dove ha svolto servizio, con diverso incarico, nell'ambito della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, ha assunto la funzione di Questore di Oristano (nel 2008) e di Modena (nel 2011). In tale ultima sede il Questore Giovanni Pinto e' rimasto per 15 mesi (dal luglio 2011 al 31 ottobre del 2012) allorche', promosso Dirigente Generale, ha assunto, dal primo novembre l'incarico di Questore di L'Aquila.