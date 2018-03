COLPITO PER ERRORE, CACCIATORE FERITO NEL PESCARESE

CEPAGATTI. Un uomo è rimasto ferito in modo non grave nel corso di una battuta di caccia che si stava tenendo nella zona di Cepagatti (Pescara): il cacciatore sarebbe stato colpito per errore ad una gamba da un colpo di fucile esploso accidentalmente da un altro cacciatore. Subito soccorso l'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Pescara. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Pescara.

In base alla ricostruzione dei militari dell'Arma A.L., 54 anni, di Montesilvano, impiegato, e' rimasto ferito in localita' Fosso Lupo di Cepagatti, verso le 5.45. Era con due amici e a circa 40 metri da loro c'era una coppia di cacciatori. Nel momento in cui e' stata avvistata una lepre e' partito il colpo che lo ha raggiunto e ferito alla gamba. Colpito anche il cane da caccia che si trovava li'. Ora si dovra' provvedere ad estrarre i pallini. I carabinieri stanno lavorando per chiarire le responsabilita' e adottare eventuali provvedimenti nei confronti di chi ha sparato.