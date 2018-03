POLITICA. PESCARA. Nell'ambito del tour per l'Italia in vista delle primarie del centrosinistra, il segretario del Pd Pier Luigi Bersani sarà a Pescara la prossima settimana per un incontro pubblico. Bersani è atteso nel capoluogo adriatico il 7 novembre alle ore 19 al cinema Circus. A Pescara è già arrivato il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che ha incontrato la città il primo ottobre.