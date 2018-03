DROGA E FUCILI NON DENUNCIATI, ARRESTATO

TERAMO. La squadra mobile di Teramo ha arrestato Fabrizio Di Pancrazio, 47 anni di Teramo. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato 28 grammi di eroina, 256 di marijuana e 550 di metadone destinati allo spaccio.

Durante la perquisizione gli agenti hanno anche rivenuto e sequestrato tre fucili appartenuti padre dell’uomo, defunto. A proposito delle armi, quanto accaduto conferma le preoccupazioni della Questura circa la presenza di armi sul territorio di cui non si ha più contezza. Si rinnova, pertanto, l’invito a denunciare all’Autorità il decesso dei congiunti titolari di autorizzazione in materia di armi in modo da regolarizzarne la posizione. La legge,infatti, stabilisce che le licenze a detenere e portare armi sono strettamente personali e le armi non si cedono né tra vivi né a seguito di morte senza l’autorizzazione dell’Autorità.