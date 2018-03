AUTOSTRADA A24: CHIUSURA FORNICE OVEST TRAFORO DEL GRAN SASSO

VIABILITA’. ABRUZZO. La Concessionaria Strada dei Parchi comunica che dalle ore 22 dei giorni 5, 6, 7, 8 e 9 novembre alle ore 06,00 dei giorni successivi si rende necessario programmare le ultime chiusure del fornice ovest (direzione L’Aquila) del Traforo del Gran Sasso. Conseguentemente, nei giorni e negli orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Teramo, e diretti verso L’Aquila/A25/Roma, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Colledara/ S. Gabriele alla progr. km 136+500 dell'A24. I veicoli potranno utilizzare l’itinerario alternativo di circa km 68,7 percorrendo la viabilità ordinaria, la SS 80 per il Valico delle Capannelle, e rientrare successivamente in autostrada A24 allo Svincolo di Assergi alla progr. km 116+500.

Per i viaggiatori che percorrono l’autostrada A14, diretti a Roma/L’Aquila sarà possibile utilizzare come percorso alternativo la medesima autostrada A14, fino all’interconnessione con l’A25, all’altezza dello svincolo di Pescara Ovest, per proseguire successivamente sull’autostrada A25 in direzione Roma/L’Aquila.